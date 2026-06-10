В Бурятии 49-летний мотоциклист впал в кому после ДТП

За прошедшие сутки в Бурятии случилось 40 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В селе Выдрино Кабанского района 49-летний водитель мопеда «Рэйсер», следуя по улице Набережной, столкнулся с автомобилем «Митсубиши Кантер» под управлением 24-летнего водителя.

Оба не имеют права управления ТС.

«В результате ДТП водитель мопеда (был в мотошлеме) с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение», - прокомментировали в ГАИ республики.