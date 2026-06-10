Общество 10.06.2026 в 11:30

«Кошмар» из Якутии угодил прямо в руки полиции Улан-Удэ

Ветеран СВО с говорящим за себя позывным пытался скрыться от суда
A- A+
Текст: Елена Кокорина
«Кошмар» из Якутии угодил прямо в руки полиции Улан-Удэ

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии и Якутии задержали неоднократно судимого 34-летнего ветерана СВО Якутска, скрывшегося от суда. Накануне «Номер один» сообщал, что мужчина жестоко избил телеведущую соседнего региона и нанес ей тяжелые травмы.

Конфликт произошёл после того, как отмечавший свой день рождения Александр Степанов, вместе с компанией друзей вышел из караоке-бара «Дуэты», где у него произошел конфликт с телеведущей и блогером Зоей Сылгытовой. Он выбил женщине несколько зубов, а затем, когда она уже находилась на земле, продолжил избивать её ногами. Очевидцы подчеркнули, что друзья Степанова наблюдали за происходящим, но никто не вмешался. После нападения мужчина скрылся с места происшествия, а пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

- Мужчина обвиняется в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, угона, незаконного хранения огнестрельного оружия и хулиганства. Автомобиль, на котором передвигался подсудимый, был остановлен оперативниками при въезде в Улан-Удэ. Задержанный сейчас в СИЗО и в скором времени будет этапирован в Якутск, - прокомментировали в региональном МВД.

Фото: Номер один

Все новости

Улан-удэнка украла у знакомого телефон за 20 тысяч и продала его за тысячу
10.06.2026 в 12:09
Жители села Бурятии ожидают прилета беспилотников
10.06.2026 в 11:51
В Бурятии подрядчик незаконно «обогатился» на халтурном благоустройстве
10.06.2026 в 11:40
«Кошмар» из Якутии угодил прямо в руки полиции Улан-Удэ
10.06.2026 в 11:30
В Бурятии 49-летний мотоциклист впал в кому после ДТП
10.06.2026 в 11:04
В Улан-Удэ суд конфисковал у водителя уже проданную машину
10.06.2026 в 11:00
В Бурятии установили арт-объект «Наследие Чингисхана»
10.06.2026 в 10:39
В Бурятии руководитель дорожной организации увел из бюджета свыше миллиона
10.06.2026 в 10:23
В Бурятии водители смогут прокатиться на багги с обычными правами
10.06.2026 в 10:22
Из-за дефицита бюджета север Иркутской области оказался без авиасообщения
10.06.2026 в 10:04
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Улан-удэнка украла у знакомого телефон за 20 тысяч и продала его за тысячу
Деньги она потратила на выпивку
10.06.2026 в 12:09
Жители села Бурятии ожидают прилета беспилотников
Сельчан просят не паниковать и не пытаться их сбить
10.06.2026 в 11:51
В Бурятии подрядчик незаконно «обогатился» на халтурном благоустройстве
Деньги выделили на благоустройство стадиона, спортивной площадки и парка Победы
10.06.2026 в 11:40
В Улан-Удэ суд конфисковал у водителя уже проданную машину
Горожанин дважды попался за рулем пьяным
10.06.2026 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru