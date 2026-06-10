«Кошмар» из Якутии угодил прямо в руки полиции Улан-Удэ

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии и Якутии задержали неоднократно судимого 34-летнего ветерана СВО Якутска, скрывшегося от суда. Накануне «Номер один» сообщал, что мужчина жестоко избил телеведущую соседнего региона и нанес ей тяжелые травмы.

Конфликт произошёл после того, как отмечавший свой день рождения Александр Степанов, вместе с компанией друзей вышел из караоке-бара «Дуэты», где у него произошел конфликт с телеведущей и блогером Зоей Сылгытовой. Он выбил женщине несколько зубов, а затем, когда она уже находилась на земле, продолжил избивать её ногами. Очевидцы подчеркнули, что друзья Степанова наблюдали за происходящим, но никто не вмешался. После нападения мужчина скрылся с места происшествия, а пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

- Мужчина обвиняется в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, угона, незаконного хранения огнестрельного оружия и хулиганства. Автомобиль, на котором передвигался подсудимый, был остановлен оперативниками при въезде в Улан-Удэ. Задержанный сейчас в СИЗО и в скором времени будет этапирован в Якутск, - прокомментировали в региональном МВД.

Фото: Номер один