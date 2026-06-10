Жители села Бурятии ожидают прилета беспилотников

Жителей Прибайкальского района Бурятии предупредили, что в селе Турунтаево, региональным МВД будут проводиться плановые командно-штабные учения, а в рамках мероприятий будут применяться беспилотные летательные аппараты – БПЛА. Население просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

- Появление дронов над селом, а также характерные звуки их работы являются частью учебного процесса и не представляют угрозы для населения. Настоятельно рекомендуем не приближаться к местам запуска и посадки беспилотников, не пытаться перехватывать управление или повреждать аппараты, а также не распространять ложные сообщения о «чрезвычайных ситуациях» в соцсетях, - сообщили в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».

Фото: нейросеть