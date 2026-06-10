Общество 10.06.2026 в 11:40

В Бурятии подрядчик незаконно «обогатился» на халтурном благоустройстве

Деньги выделили на благоустройство стадиона, спортивной площадки и парка Победы
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Текст: Карина Перова
В Бурятии подрядчик незаконно «обогатился» на халтурном благоустройстве

В Баргузинском районе Бурятии перед судом предстанет 60-летний генеральный директор строительной компании. По версии следствия, он увел бюджетные средства, выделенные на благоустройство стадиона, спортивной площадки и парка Победы. По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, с использованием служебного положения, завели уголовное дело (по пяти эпизодам).

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия. В 2019–2020 гг. руководитель коммерческой организации заключил с администрацией Баргузинского района муниципальные контракты общей стоимостью около 3 млн рублей на выполнение работ по благоустройству стадиона «Дружба», спортивной площадки в селе Баргузин на улице Братьев Козулиных, а также парка Победы в селе Улюн на улице Школьная, 19.

В прокуратуре республики подчеркнули, что контракты заключили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе исполнения подрядчик использовал более дешёвые материалы, не соответствующие техническому заданию, и выполнил работы ненадлежащего качества, объёма и стоимости. С августа 2019 года по август 2021 года предоставил заказчикам заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.

«После завершения работ для приёмки и оплаты он подготовил отчётную документацию, в которой завысил стоимость использованных стройматериалов и объём выполненных работ. В результате действий обвиняемого бюджету региона причинён ущерб на сумму, превышающую 1 млн 191 тыс. рублей», - сообщили в МВД по Бурятии.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу.

Подчеркивается, что у обвиняемого уже есть судимость за аналогичные преступления.

Кроме того, прокуратура республики в интересах муниципальных образований направила в суд исковое заявление о взыскании с фигуранта ущерба.

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коррупция благоустройство

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