Улан-удэнка украла у знакомого телефон за 20 тысяч и продала его за тысячу

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 45-летнюю женщину за кражу смартфона, который она прикарманила у своего 54-летнего собутыльника и продала за бесценок.

- В ходе расследования выяснилось, что потерпевший и подозреваемая были знакомы и ранее вместе проводили время. В день пропажи они распивали алкоголь у него дома. Воспользовавшись моментом, женщина тайком взяла его телефон, стоимостью 20 тысяч рублей и на следующий день продала случайному прохожему всего за тысячу. Вырученные деньги сразу же потратила на покупку спиртного, - сообщили в МВД республики.

Неработающая горожанка, вскоре задержанная полицией, уже имела судимость. Ущерб мужчине она уже возместила, но уголовное дело по статье «Кража» все же заведено.

Фото: нейросеть