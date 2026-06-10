Жителей Улан-Удэ ждут сухие и трезвые выходные

12 июня в День России и 13-го – в День города, в столице Бурятии в введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом ранее сообщили в Комитете транспорта и предпринимательства Администрации Улан-Удэ.

Контроль за соблюдением временного запрета будут вести уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранители. За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы. Их размер для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 300 тысяч.

С учётом установленных ограничений, жителям и гостям Улан-Удэ рекомендуют заранее планировать покупку алкоголя. Исключение сделано только для ресторанов, кафе и баров, где продажа спиртного будет разрешена.

Фото: Номер один