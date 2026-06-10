Общество 10.06.2026 в 12:28

Жителей Улан-Удэ ждут сухие и трезвые выходные

Несогласных с таким положением дел просят запастись заранее
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жителей Улан-Удэ ждут сухие и трезвые выходные

12 июня в День России и 13-го – в День города, в столице Бурятии в введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом ранее сообщили в Комитете транспорта и предпринимательства Администрации Улан-Удэ.

Контроль за соблюдением временного запрета будут вести уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранители. За нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы. Их размер для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 300 тысяч.

С учётом установленных ограничений, жителям и гостям Улан-Удэ рекомендуют заранее планировать покупку алкоголя. Исключение сделано только для ресторанов, кафе и баров, где продажа спиртного будет разрешена.

Фото: Номер один

Теги
сухой закон

Все новости

Бурятию и Санкт-Петербург соединил телемост
10.06.2026 в 13:31
Целительница из села Бурятии отметила 100-летний юбилей
10.06.2026 в 13:25
Музыкальная группа ветеранов СВО начала гастролировать по Бурятии
10.06.2026 в 13:17
Транспорт стал еще умнее…
10.06.2026 в 12:55
Жителей Улан-Удэ ждут сухие и трезвые выходные
10.06.2026 в 12:28
Улан-удэнка украла у знакомого телефон за 20 тысяч и продала его за тысячу
10.06.2026 в 12:09
Жители села Бурятии ожидают прилета беспилотников
10.06.2026 в 11:51
В Бурятии подрядчик незаконно «обогатился» на халтурном благоустройстве
10.06.2026 в 11:40
«Кошмар» из Якутии угодил прямо в руки полиции Улан-Удэ
10.06.2026 в 11:30
В Бурятии 49-летний мотоциклист впал в кому после ДТП
10.06.2026 в 11:04
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Бурятии прошла масштабная экологическая акция по очистке берегов Байкала
Мероприятие провели в День эколога

10.06.2026 в 13:39
Целительница из села Бурятии отметила 100-летний юбилей
Всю свою жизнь она помогала людям бескорыстно
10.06.2026 в 13:25
Транспорт стал еще умнее…
…И отказался работать
10.06.2026 в 12:55
Улан-удэнка украла у знакомого телефон за 20 тысяч и продала его за тысячу
Деньги она потратила на выпивку
10.06.2026 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru