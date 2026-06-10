Общество 10.06.2026 в 12:55

Транспорт стал еще умнее…

…И отказался работать
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Текст: Номер один
Транспорт стал еще умнее…

Речь про портал и приложение «Умный транспорт», которое недавно решило взять себе выходной. Вроде бы бездушная машина, а туда же – выгорание, право на отдых… Скоро компенсацию за переработки потребует.

На самом деле «Умный транспорт» - тот еще фрукт. Ведет он себя, прямо скажем, иногда весьма вызывающе. Иногда хулиганит – например, в мае прошлого года, когда показывал на табло вообще не то, что происходит на самом деле. Тогда всю вину спихнули на сбои в «Глонасс» и наш герой вышел сухим из воды.

Иногда он капризничает – например, в декабре, когда отказался показывать, когда и во сколько точно приедут автобусы на остановки. А в мэрии извинялись за доставленные неудобства.

Сейчас сообщают, что он и вовсе отказался работать. В улан-удэнском комитете по транспорту снова разводят руками: мол, специалисты уже работают над устранением неполадок.

Сразу рисуется картина: сидит специально обученный психолог и спрашивает: «Умка (нам показалось, что это прозвище могло бы ему подойти. – Прим. ред.), скажи, что у тебя случилось? Не молчи, поделись со мной!». И Умка отвечает: «Кажется, у меня выгорание…».

В общем, предлагаем скинуться всем городом и собрать сумму на отдых для Умки на каком-нибудь виртуальном пляже с ИИ-красоткой и уютным номером в пятизвездочной базе данных.

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