Целительница из села Бурятии отметила 100-летний юбилей

В министерстве соцзащиты населения Бурятии рассказали интересную историю жизни столетней юбилярши Аграфены Сергеевны Афанасьевой. Потомственный костоправ и народный лекарь из Кижингинского района известна далеко за пределами своего села. За всю свою долгую жизнь она прошла через тяжелейшие испытания, но сохранила при этом невероятную доброту, сообщают в ведомстве.

Спасаясь от пожара, уничтожившего их родной дом в Старой Бряни, ее семья переехала в село Леоновка Кижингинского района. В семье было восемь детей. Отец вернулся с фронта с тяжёлыми ранениями и работал бригадиром в колхозе «Заветы Ильича». Мать вила верёвки вручную и трудилась конюхом.

- Годы Великой Отечественной войны застали меня школьницей. Вместе со сверстниками сеяла зерно и собирала колоски, внося свой посильный вклад в приближение Победы. Это было время, когда детство заканчивалось слишком рано, - вспоминает годы войны Аграфена Сергеевна.

В 1947-м она вышла замуж за Евстафия Никифоровича Афанасьева. У них родилось пятеро детей. Аграфена Сергеевна работала в овцесовхозе «Кижингинский», а затем перешла в торговлю и до самой пенсии служила людям за прилавком Кижингинского РайПО.

Но главной её миссией, известной далеко за пределами родного села, стало целительство. Аграфена Сергеевна - потомственный костоправ и народный лекарь. Через её сильные и добрые руки прошли тысячи людей. Она никогда не брала за это денег и помогала бескорыстно, пытаясь подарить здоровье каждому.

Сегодня у Аграфены Сергеевны 12 внуков, 27 правнуков и уже 4 праправнука! Её заслуги отмечены десятками наград: от знака «Победитель социалистического соревнования» до звания «Ветеран труда» и памятных медалей Победы и юбилеев района.

Фото: минсоцзащиты