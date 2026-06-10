Культура 10.06.2026 в 13:17

Музыкальная группа ветеранов СВО начала гастролировать по Бурятии

Первый выездной концерт группа дала в Саган-Нуре
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Текст: Карина Перова
Музыкальная группа ветеранов СВО начала гастролировать по Бурятии
Фото: соцсети

В Бурятии начал давать концерты вокально-инструментальный ансамбль «СВОдный отряд». Первые самостоятельные гастроли начались с выступления в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства региона, уже сегодня музыканты сыграют в Тарбагатае, а 12 июня, в День России, выйдут на сцену площади Советов. Другие выезды с выступлениями группы также запланированы на протяжении июня.

«13 июня проведем кубок по волейболу в честь и память бойцов СВО, а 16 июня запланирован выезд с концертной программой «Едем к Энхэ!» в улус Санага Закаменского района. Энхэ — это парень, который закончил 11 класс и, несмотря на ЕГЭ, нашел время присоединиться к «СВОдному отряду» по моему приглашению, приехав из далекой Санаги», — рассказал ветеран СВО, автор и идейный вдохновитель проекта, участник программы «Патриоты Бурятии» Олег Елаев.

Впервые ансамбль выступил в этом году на праздничном концерте в честь Дня защитника отечества в Улан-Удэ.

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СВОдный отряд группа музыка

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