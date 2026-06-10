В Бурятии в федеральную собственность вернули береговую полосу реки Баргузин

В Бурятии после вмешательства природоохранного прокурора в федеральную собственность вернули береговую полосу реки Баргузин.

Сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили земельные участки вдоль реки, пересекающие ее акваторию на площади 362 кв.м. и береговую полосу на площади 5630 кв.м.

После рассмотрения исковых заявлений прокурора суд признал отсутствующим право собственности на восемь участков земли, имеющих особый природоохранный статус.

«После вступления судебных актов в законную силу сведения подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости. Также на собственников участков возложены обязанности по их освобождению от возведенных нежилых строений», - отметили в надзорном ведомстве.