В Бурятии прошла масштабная экологическая акция по очистке берегов Байкала

В День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды берег Байкала в рекреационной зоне «Побережье Байкала» (поселок Новый Энхэлук) стал площадкой для масштабного экологического субботника. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия в рамках федерального проекта «Вода России». Эта инициатива является частью национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью решения насущных природоохранных задач и повышения качества жизни граждан.





Уязвимая экосистема Байкала, хранящая 85% пресноводных запасов страны, находится под значительной антропогенной нагрузкой. По данным специального представителя президента, объемы бытовых отходов, оставляемых туристами, растут стремительными темпами. Ученые фиксируют тревожные тенденции - удвоение концентрации микропластика и массовое развитие водоросли спирогира. Эти факторы создают серьезную угрозу для байкальской фауны, включая нерпу и эндемичную губку. Каждый собранный мешок мусора имеет огромное значение для сохранения этого природного чуда.



С 2025 года национальный проект «Экология» трансформировался в новую, более комплексную программу «Экологическое благополучие», утвержденную указом президента. Она включает шесть ключевых федеральных инициатив: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Главная цель – системное оздоровление окружающей среды и снижение вдвое объема неочищенных сточных вод к 2036 году.



В рамках проекта «Чистый воздух» в Улан‑Удэ уже ведутся работы по переходу на экологичные источники теплоснабжения и модернизации котельных.



Акция «Вода России» – одна из крупнейших экологических инициатив в стране. С 2014 года в ней приняли участие более 12 млн человек из 89 регионов, очищено свыше 11 тыс. водоемов, собрано более 11 млн мешков мусора. В 2025 году правительство утвердило правила субсидирования подобных мероприятий, и средства направляются в первую очередь в Бурятию и Иркутскую область.



В этом году к береговой уборке на Байкале присоединились 200 человек, силами которых собрано 200 мешков мусора. Основная цель – санация прибрежных территорий и сбережение уникальных природных комплексов.



В проведении акции приняли участие: ООО «АпатитАгро» (генеральный партнер); Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов; администрация МО «Кабанский район»; ООО «ЭкоАльянс» (отвечало за логистику и вывоз отходов).



Компания «АпатитАгро» активно инвестирует в развитие региона: с 2026 года она реализует социальную программу в Иволгинском районе и планирует вложить 63 млрд рублей в разработку Ошурковского месторождения, создав до 600 рабочих мест. Депутат Вячеслав Дамдинцурунов внес значительный вклад в разработку законопроекта об охране Байкала и последовательно выступает за сохранение запрета на коммерческую заготовку леса в регионе.



Сфера обращения с отходами – один из ключевых приоритетов нацпроекта. В 2025 году Бурятия продемонстрировала впечатляющие результаты, войдя в тройку лидеров России по сбору макулатуры в рамках акции «БумБатл». Около 70 тонн вторсырья, собранных в республике, стали ярким подтверждением этой тенденции, которую поддержала и акция «Вода России».



В 2026 году продолжится модернизация очистных сооружений (КОС) в Улан‑Удэ (второй пусковой комплекс), а также стартует строительство новых объектов в Северобайкальске и Слюдянке. До 2030 года планируется возвести аналогичную инфраструктуру в восьми населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. С 2025 года Республика Бурятия активно привлекает федеральные субсидии на создание объектов обработки и утилизации ТКО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».



Министерство природных ресурсов Бурятии подчеркивает, что экологическая повестка имеет первостепенное значение для устойчивого развития и благополучия будущих поколений. Ведомство выражает искреннюю благодарность всем, кто вносит вклад в охрану окружающей среды, а также партнерам и участникам природоохранных инициатив за их неравнодушие и ответственность.