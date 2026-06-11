Общество 11.06.2026 в 06:00

Ждать ли дефицита топлива в Бурятии?

В Улан-Удэ резко вырос спрос на канистры на маркетплейсах
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Текст: Дмитрий Родионов
Ждать ли дефицита топлива в Бурятии?
Фото: архив «Номер один»

Стоимость классических металлических канистр объемом 20 литров с герметичной крышкой, исключающей испарение топлива и распространение запаха, достигла 4 тыс. рублей. Такие емкости подходят для длительного хранения горючего. Алюминиевые 20-литровые канистры продаются примерно за 3 тыс. рублей, а самые дешевые пластиковые варианты стоят около 2 тысяч.

«Номер один» попытался разобраться, чего ждать автомобилистам Бурятии и как могут развиваться события на топливном рынке в ближайшие месяцы.

НПЗ на ремонтах

После многочисленных атак беспилотников на НПЗ вслед за Крымом, Белгородской и Курской областями ограничения на продажу топлива начали вводить также в Санкт-Петербурге и Московской области.

Проблема дефицита бензина пока не носит массовый характер, однако отдельные автозаправочные станции действительно сталкиваются с перебоями в поставках. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил руководитель одной из крупных нефтебаз под Санкт-Петербургом.

«Проблема у независимых АЗС — им топливо сейчас достается по остаточному принципу. Ну и, разумеется, по чуть более высокой цене, из-за чего приходится поднимать цены», — пояснил он.

В Газпроме сообщили, что в Москве и Московской области введены лимиты на покупку дизельного топлива и бензина — от 100 до 150 литров на одного клиента. В «Лукойле» аналогичные ограничения пока распространяются только на бензин — не более 100 литров в одни руки.

Топливный кризис в Крыму продолжает усиливаться. Главной причиной называют нарушение логистики и регулярные удары по НПЗ и топливным базам. 31 мая бензин марки АИ-95 продается исключительно по талонам. «Заправка в канистры запрещена», — заявил глава региона Сергей Аксенов.

Власти объясняют нехватку топлива логистическими трудностями и рассчитывают нормализовать ситуацию в течение месяца.

Ограничения на продажу бензина в Севастополе введены еще 22 мая.

Фактически мы видим, что от первых перебоев с поставками до практически полного исчезновения топлива на многих заправках проходит около недели. Хуже всего приходится туристам, которые приехали на полуостров на своем транспорте - их очень много, и теперь они вынуждены покупать бензин втридорога на черном рынке. Возникнут ли подобные проблемы и в нашей республике?

Что будет дальше?

- Если прогнозируемую ситуацию рассматривать с позиции экономических критериев, то на первом месте - эффективность топливного бизнеса, где базисные - прибыль и выручка. А значит, если предложение начнет испытывать дефицит, то как вариант возможно уменьшение спроса путем очередного роста цены на топливо, - говорит известный автомобильный эксперт из Улан-Удэ Максим Лобышев. - Эта мера крайняя, но тянущая за собой последующий рост цен на товары и услуги, что не раз подтверждается на практике.

На втором месте - макроэкономика. Мы понимаем, что дефицит вызван некоторой потерей мощностей производства видов топлива, а следовательно, необходимо восполнить этот дефицит. Здесь нужна политическая воля в части готовности несоблюдения договоренностей в поставках топлива соседним и дружественным государствам в угоду пополнения своих бензоколонок, пойти, так сказать, на непопулярные меры. Иначе говоря, в первую очередь нам необходимо обеспечивать свои бензоколонки, а не чужие. Традиционно увеличат поставки топлива из Беларуси, которая перерабатывает российскую нефть и рекордными объемами покрывает пиковый спрос в России. С Востока - импорт бензина из Китая и других азиатских государств. Возвращение к талонам - это непопулярная мера, вызывающая как минимум недовольство граждан процессом отоваривания и являющаяся показателем экономического провала. Подозреваю, талонов не допустят.

Надо потерпеть

Другие эксперты полагают, необходимо верить и надеяться, что власти не допустят ухудшения ситуации.

Однако население республики все же нервничает и начинает стелить соломку.

- Вчера заехал в один из маркетплейсов в Улан-Удэ и обратил внимание, что в углу ПВЗ лежит целая гора пластиковых канистр. Удивился, что так много заказывают. А мне продавец говорит, что с прошлой недели заказы на канистры увеличились. Глядя на это, тоже решил заказать канистру, правда не пластиковую, а металлическую на 20 литров для долгого хранения, - рассказал улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.

По мнению ряда экспертов, федеральные ведомства попытаются стабилизировать рынок переработки бензина за счет повышения цен. Более дорогое топливо способно снизить ажиотажный спрос и сократить объемы закупок населением.

Как сообщает РБК, вице-премьер Александр Новак поручил минэнерго и другим профильным ведомствам подготовить предложения по вопросу увеличения оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Эти средства намереваются направить на обеспечение безопасности НПЗ и их ремонты. Иначе говоря, за счет автомобилистов собираются решать стратегические проблемы отрасли и одновременно снизить ажиотажный спрос на бензин.

Надежда на Ангарск

Два крупнейших нефтеперерабатывающих предприятия России — Омский нефтеперерабатывающий завод и Ангарская нефтехимическая компания — находятся пока вне зоны досягаемости большинства атак беспилотников.

Для Бурятии важным фактором остается близость Ангарской нефтехимической компании, расположенной в соседней Иркутской области.

АНХК выпускает около 4,5 млн тонн автомобильного бензина в год. Для сравнения, Омский НПЗ производит свыше 10 млн тонн бензина ежегодно и обеспечивает примерно каждый шестой литр российского бензина.

Мощность переработки Омского НПЗ в бензин, дизтопливо и другие продукты составляет 21,4 млн тонн сырья в год, а Ангарской НХК — около 10,2 млн тонн нефти в год. Производство моторного топлива на АНХК оценивается примерно в 4,55 млн тонн ежегодно.

Экс-директор АО «Бурятгаз» Игорь Бобков считает, что топливный кризис может оказаться крайне болезненным.

- Этот топливный кризис будет наверняка сильнее, чем прошлогодние перебои с бензином, которые наблюдались в центральной части России и в Забайкальском крае. Для Бурятии позитивным фактором является то, что рядом с нами находится Ангарская нефтехимическая компания. Однако полностью надеяться на это тоже не стоит, поскольку она входит в структуру Роснефти, и в случае перебоев в Москве топливо однозначно пойдет на обеспечение столицы страны и нужды обороны.

Поэтому вопрос о том, насколько вероятен вариант, при котором Бурятии придется снижать потребление топлива, остается открытым. В этой связи я думаю, что цены на топливо продолжат и дальше расти.

В ответ население республики, по его словам, «будет вынуждено сокращать потребление, отказываться от дальних поездок в другие регионы и на Байкал».

Также можно ожидать рост интереса к электротранспорту. Это направление имеет хорошие перспективы, поскольку электроэнергия в республике будет доступна в любом случае и не зависит от логистических проблем и атак беспилотников. Кроме того, часть автомобилистов может проявить интерес к газобаллонному оборудованию и использованию газомоторного топлива, хотя такие изменения, скорее всего, будут носить ограниченный характер.

По словам эксперта, даже если дефицит топлива не примет критического характера, рынок может самостоятельно адаптироваться к новым условиям через повышение цен и изменение потребительского поведения автомобилистов. И здесь, как отмечает Игорь Бобков, властям необходимо максимально увеличить частоту работы пассажирского автотранспорта.

Стоит ли запасаться бензином?

На первый взгляд покупка канистры и создание собственного запаса топлива может показаться разумным решением. Однако специалисты предупреждают: хранение бензина дома связано с серьезными рисками и далеко не всегда оправдано.

Даже в герметичной заводской таре, особенно в пластиковых канистрах, бензин хранится ограниченное время, до полугода. После вскрытия емкости его свойства начинают постепенно ухудшаться.

Старый бензин способствует образованию отложений в топливной системе, снижает эффективность работы двигателя и может привести к дополнительным расходам на ремонт. Хранение его в жилых помещениях, на балконах и в кладовых представляет серьезную угрозу безопасности. Многие заправочные станции отпускают топливо только в сертифицированные металлические канистры или специальные пластиковые емкости, предназначенные для хранения горючих материалов. Но сейчас пошли разговоры о том, что на АЗС могут вообще запретить заливать бензин в канистры.

Специалисты рекомендуют не поддаваться панике и поддерживать запас топлива в баке не ниже одной трети бака. В стратегической перспективе необходимо избавляться от мощных и прожорливых автомобилей и переходить на компактные автомобили, гибриды и электромобили.

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