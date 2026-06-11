Общество 11.06.2026 в 12:58

Тайник покойного отца подвел жителя Бурятии под уголовное дело

Найденное оружие и патроны он оставил себе на хранение
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Текст: Елена Кокорина
Тайник покойного отца подвел жителя Бурятии под уголовное дело

В Бурятии у 62-летнего жителя Хоринского района изъяли огнестрельное оружие и патроны, которые когда-то давно припрятал в доме его покойный отец. Мужчина нашел их во время ремонта и решил оставить себе, но теперь за это проходит по уголовному делу.

Изъятое оружие, а также 64 патрона, отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это нарезное огнестрельное оружие.

- Мужчина пояснил, что обнаружил арсенал в 2024 году во время ремонта дома. По его словам, оружие и боеприпасы принадлежали его покойному отцу, который при жизни спрятал их под половицы. Осознавая, что разрешительных документов на хранение и ношение оружия у него нет, он тем не менее принял решение оставить находку себе, - сообщили в полиции республики.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Напоминаем, что обнаруженное оружие и боеприпасы необходимо незамедлительно сдавать в территориальный орган внутренних дел. Добровольная сдача освобождает от уголовной ответственности.

Фото: Номер один

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