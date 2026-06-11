В Бурятии на территории музея в Кырене поселились карпы Кои

В Бурятии в пруду на территории административно-музейного комплекса Тункинского национального парка в селе Кырен появились яркие обитатели – карпы Кои.

Теперь наблюдение за карпами включено в регулярную экскурсионную программу. Посетители смогут узнать об истории происхождения и особенностях поведения этих рыб.

Также в музее можно познакомиться с редкими растениями и животными, соболем по кличке Байкал, красноухой черепахой, а также окунуться в быт кочевников на интерактивной выставке и погулять по экологической тропе.

Музей «Природа и Человек» (село улица Ленина, дом № 69) открыт ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.