Общество 11.06.2026 в 13:01
В Бурятии на территории музея в Кырене поселились карпы Кои
Посетители уже могут с ними познакомиться
Текст: Карина Перова
В Бурятии в пруду на территории административно-музейного комплекса Тункинского национального парка в селе Кырен появились яркие обитатели – карпы Кои.
Теперь наблюдение за карпами включено в регулярную экскурсионную программу. Посетители смогут узнать об истории происхождения и особенностях поведения этих рыб.
Также в музее можно познакомиться с редкими растениями и животными, соболем по кличке Байкал, красноухой черепахой, а также окунуться в быт кочевников на интерактивной выставке и погулять по экологической тропе.
Музей «Природа и Человек» (село улица Ленина, дом № 69) открыт ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.