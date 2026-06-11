Общество 11.06.2026 в 12:39

В Бурятии за 2,4 млн рублей благоустроят «Николаевские столбы»

В природном парке появятся туалеты и беседки
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии за 2,4 млн рублей благоустроят «Николаевские столбы»
Фото: Тарбагатай-инфо.24/7

В Тарбагатайском районе Бурятии обустроят природный парк «Николаевские столбы». На эти цели при поддержке министерства туризма региона была выделена субсидия – более 2,4 млн рублей.

«Николаевские столбы» расположены в живописной горной цепи Цаган-Дабан. Это место популярно среди любителей активного отдыха. В рамках благоустройства там установят некапитальные сооружения: беседки, навесы, общественные туалеты, информационные щиты и указатели.

«Этот природный памятник обладает огромным потенциалом для развития внутреннего, детского, экологического и оздоровительного туризма. В перспективе здесь планируется создание развитой сети пеших троп, разработка маршрутов различной сложности и обустройство зон для отдыха», - прокомментировал глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.

Теги
благоустройство туризм николаевские столбы

Все новости

Военный в Чите отправился в колонию-поселение на 9 лет
11.06.2026 в 12:52
В Бурятии за 2,4 млн рублей благоустроят «Николаевские столбы»
11.06.2026 в 12:39
Учащаяся Бурятского хореографического колледжа прошла отборочный тур ТВ-конкурса «Большие и маленькие»
11.06.2026 в 12:27
В Бурятии ужесточили приговор посреднику в передаче взятки директору нацпарка
11.06.2026 в 12:21
В Улан-Удэ два мотоциклиста травмировались в ДТП из-за столкновения с иномарками
11.06.2026 в 12:09
Неудачный обгон автоледи в Бурятии едва не стоил жизни целой семье
11.06.2026 в 11:43
В Улан-Удэ товаровед-оценщик обчистила ломбард на полмиллиона
11.06.2026 в 11:32
В Улан-Удэ двоих детей с тяжелыми травмами доставили в ДРКБ
11.06.2026 в 11:18
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
11.06.2026 в 10:47
В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате
11.06.2026 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Военный в Чите отправился в колонию-поселение на 9 лет
Он сбил двух женщин на автомобиле и попытался скрыться с места ДТП
11.06.2026 в 12:52
В Бурятии ужесточили приговор посреднику в передаче взятки директору нацпарка
«Условку» заменили на реальное лишение свободы
11.06.2026 в 12:21
В Улан-Удэ товаровед-оценщик обчистила ломбард на полмиллиона
Она воровала украшения и серебро с позолотой выдавала за золото
11.06.2026 в 11:32
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
На объекте не хватает рабочих рук, техники и материалов
11.06.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru