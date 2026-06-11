В Бурятии за 2,4 млн рублей благоустроят «Николаевские столбы»

В Тарбагатайском районе Бурятии обустроят природный парк «Николаевские столбы». На эти цели при поддержке министерства туризма региона была выделена субсидия – более 2,4 млн рублей.

«Николаевские столбы» расположены в живописной горной цепи Цаган-Дабан. Это место популярно среди любителей активного отдыха. В рамках благоустройства там установят некапитальные сооружения: беседки, навесы, общественные туалеты, информационные щиты и указатели.

«Этот природный памятник обладает огромным потенциалом для развития внутреннего, детского, экологического и оздоровительного туризма. В перспективе здесь планируется создание развитой сети пеших троп, разработка маршрутов различной сложности и обустройство зон для отдыха», - прокомментировал глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.