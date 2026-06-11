В Бурятии ужесточили приговор посреднику в передаче взятки директору нацпарка

В Бурятии ужесточили наказание 49-летнему мужчине, который выступил посредником в передаче взятки директору национального парка «Тункинский». Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокурора Тункинского района, заменив «условку» на реальное лишение свободы.

Осужденный оказал услуги посредника в передаче взятки в размере 1 млн рублей директору нацпарка от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную приемку работ по государственному контракту на ликвидацию несанкционированной свалки.

Ранее Тункинский райсуд приговорил посредника к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года (п. «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ – посредничество во взяточничестве). Однако прокурор посчитал назначенное наказание несправедливым и чрезмерно мягким, поэтому обжаловал судебное решение.

«Рассмотрев апелляционное представление, судебная коллегия по уголовным делам согласилась с прокурором, признала назначенное наказание несоразмерным характеру и степени общественной опасности совершенного преступления», - сообщили в прокуратуре региона.

В итоге приговор изменили – фигуранту назначили наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.