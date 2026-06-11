Военный в Чите отправился в колонию-поселение на 9 лет

Преступление произошло еще в ноябре 2025 года, когда военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Toyota Allion без водительских прав, превысил скорость на проспекте Жукова в Чите. Об этом сообщается в телеграм-канале Читинского гарнизонного военного суда.

Он не справился с управлением и насмерть сбил двух женщин 30 и 36 лет, стоявших на разделительной полосе, которые скончались на месте происшествия, после чего пытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами.

Как сообщает «Чита.ру», 11 июня 2026 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил его к 9 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, а также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на 3 и 2 миллиона рублей, при этом обвиняемый находился под стражей в СИЗО.

В ведомстве не сообщается, имел ли осужденный военный в своей биографии опыт нахождения в зоне спецоперации.