Учащаяся Бурятского хореографического колледжа прошла отборочный тур ТВ-конкурса «Большие и маленькие»

Учащаяся Бурятского хореографического колледжа Алина Доржуу прошла отборочный тур Всероссийского телевизионного конкурса «Большие и маленькие» (12+). Свои заявки каждый год подают несколько сотен претендентов со всей страны. Например, в 2025 году их было около 800. На просмотр, который проходит в Москве и является записью телепрограммы, отбирают лишь около десятка участников.

«Для нас это большая и серьезная победа, - так описывает значимость этого события Баярма Цыбикова, педагог Алины. - Успех в отборочном туре был бы невозможен без ежедневного кропотливого труда. Алина в этом плане демонстрирует редкую для её возраста дисциплину. Она не пропускает репетиции, внимательно слушает замечания педагога и готова работать над одним движением столько, сколько потребуется».

Конкурс «Большие и маленькие» проводится на телеканале «Россия-Культура» и посвящён детской и юношеской хореографии.

Ведет конкурс Светлана Захарова, народная артистка РФ, ректор Московской государственной академии хореографии, прима-балерина Большого театра, этуаль миланского театра «Ла Скала». Она помогает участникам и поддерживает их на сцене.

В состав жюри входят деятели искусства и культуры – хореографы, исполнители, педагоги.

Конкурс состоит из двух этапов: отборочный тур по видеозаписям и дни конкурсных просмотров. По результатам каждого дня жюри определяет победителя конкурсного дня, который получает диплом.

При этом проект не является традиционным конкурсом с проигравшими, цель – помочь начинающим танцорам, дать им профессиональные советы и стимул для совершенствования.

«Я чувствую на себе большую ответственность и честь принять участие в этом конкурсе, - поделилась Алина Доржуу. - Готовлю для него современный номер «Ритм в моих ногах».

Юная балерина отправится со своим педагогом в Москву в июле, а выпуск программы запланирован на сентябрь.