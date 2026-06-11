В Улан-Удэ на 90 суток прикрыли «китайку» на Смолина

Сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии и прокуратуры выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «China» на улице Смолина. После проверки деятельность заведения приостановили на 90 суток.

Выяснилось, что в «китайке» не соблюдали поточность технологических процессов, режим мытья, дезинфекции посуды и инвентаря, нарушали условия хранения продуктов и готовых блюд. Также проверяющие отметили ненадлежащее содержание производственных помещений и уборочного инвентаря.

«Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих качество, безопасность и прослеживаемость продукции, не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации и др.», - прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

В Советском районном суде вынесли постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе «China» на срок 90 суток.