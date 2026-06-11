В День России в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел

В День России, 12 июня, в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Его произведёт уроженец села Нижний Жирим Тарбагатайского района полковник ФСБ в отставке Александр Пашинин. Предки Александра Васильевича входили в число первых казаков, прибывших на бурятскую землю во второй половине XVII века.

В настоящее время он является научным сотрудником Института монголоведения, буддологии и тибетологии.

- Пашинин – исследователь-архивист, кандидат исторических наук, составитель Книги Памяти Тарбагатайского района, автор трех десятков научных статей, автор и соавтор 11-ти научных изданий, посвященных исследованию генеалогии жителей Прибайкалья, Забайкалья, изучению Великой Отечественной войны и других военных конфликтов ХХ века, - сообщили в мэрии города.

Церемония состоится в 12:00 на ул. Лысогорская.

Фото: мэрия города