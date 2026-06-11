В Бурятии трем матерям выплатили 540 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры Советского района Улан-Удэ выявили нарушения при обработке данных для назначения ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Трем женщинам, в том числе двум многодетным, отказали в получении полагающихся выплат из-за ошибок в программном комплексе.

Так, многодетная мать, вдова участника СВО не могла добиться пособия по уходу за четырьмя детьми. Основанием для отказа стало якобы наличие у нее под опекой еще одного ребенка, сведения о котором были в системе. Однако данные сведения оказались недостоверными, поскольку фактически под опекой у женщины детей не было.

«После вмешательства надзорного ведомства произведена корректировка сведений в информационной системе, права женщин восстановлены, им выплачены пособия на общую сумму 540 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре региона.

Ранее «Номер один» сообщал, что мать не получала пособия из-за одной буквы – была допущена ошибка в адресе прописки.