Экономика и бизнес 11.06.2026 в 14:46

Монголия нарастила экспорт на 57%

В 2026 году страна нарастила прибыли от благоприятной внешнеторговой конъюнктуры в мире
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия нарастила экспорт на 57%
Фото: архив «Номер один»

Монголия осуществила за 5 месяцев 2026 года торговые операции со 145 странами и достигла объёма внешнеторгового оборота в 13,4 млрд долларов США, сообщает «Монцамэ».

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт составил 8,5 млрд долларов США, в то время как импорт составил 4,9 млрд долларов США, что привело к положительному сальдо внешней торговли в размере 3,6 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внешнеторговый оборот увеличился на 34,6% или на 3,4 млрд долларов США, экспорт вырос на впечатляющие 56,9% или на 3,1 млрд долларов США, импорт увеличился на 8,1% или на 367,5 млн долларов США, а профицит торгового баланса вырос в 4,1 раза, составив 2,7 млрд долларов США.

Рост экспорта на 3,1 млрд долларов США по сравнению с январём–маем 2025 года был в значительной степени обусловлен увеличением поставок медного концентрата на 2 млрд долларов США, угля — на 978,3 млн долларов США, необработанного и полуобработанного золота — на 75,3 млн долларов США, а также свинцового концентрата — на 30,8 млн долларов США.

В то же время наблюдалось сокращение поставок катодной меди и медных сплавов на 24,8 млн долларов США, флюоритовой руды и концентрата — на 10,5 млн долларов США, молибденовой руды и концентрата — на 7,4 млн долларов США, а также конины — на 3,7 млн долларов США.

Импорт за отчётный период увеличился на 367,5 млн долларов США, при этом основной вклад в этот рост внесло увеличение закупок дизельного топлива на 250,4 млн долларов США, бензина — на 88,8 млн долларов США, новых шин — на 31,4 млн долларов США, а также металлических конструкций и комплектующих — на 30,2 млн долларов США.

Теги
монголия экспорт

Все новости

Голосование за героя спецоперации обернулось для читинца миллионными потерями
11.06.2026 в 15:50
Подростка, выстрелившего из лука в прохожего, привлекли к уголовной ответственности
11.06.2026 в 15:39
Николай Басков пригласил будущую «Мисс Улан-Удэ – 2026» на «Красу России»
11.06.2026 в 15:29
Романтик в Улан-Удэ ограбил цветочный магазин
11.06.2026 в 15:18
В Бурятии задержали мужчину с мешками омуля
11.06.2026 в 15:04
Полпред президента России в ДФО проверил реализацию мастер-плана Улан-Удэ
11.06.2026 в 15:00
Монголия нарастила экспорт на 57%
11.06.2026 в 14:46
В Улан-Удэ поступили новые автобусы
11.06.2026 в 14:44
В Бурятии трем матерям выплатили 540 тысяч рублей
11.06.2026 в 14:38
В День России в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
11.06.2026 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Бурятию и Санкт-Петербург соединил телемост
На канале «Россия 24» подведены итоги участия республики в ПМЭФ
10.06.2026 в 13:31
В Иркутске закрываются хостелы
Введение туристического налога делает бизнес нерентабельным
09.06.2026 в 13:29
Новые налоги на импортные смартфоны перенесут с сентября на декабрь
Власти не решились ввести «технологический сбор» перед выборами в Госдуму
09.06.2026 в 10:11
Результат – стабильная работа техники
«Мы продаём не масло – мы помогаем управлять ресурсом машин и оборудования», – говорит технический директор STOIL
08.06.2026 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru