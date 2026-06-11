Монголия нарастила экспорт на 57%

Монголия осуществила за 5 месяцев 2026 года торговые операции со 145 странами и достигла объёма внешнеторгового оборота в 13,4 млрд долларов США, сообщает «Монцамэ».

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт составил 8,5 млрд долларов США, в то время как импорт составил 4,9 млрд долларов США, что привело к положительному сальдо внешней торговли в размере 3,6 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внешнеторговый оборот увеличился на 34,6% или на 3,4 млрд долларов США, экспорт вырос на впечатляющие 56,9% или на 3,1 млрд долларов США, импорт увеличился на 8,1% или на 367,5 млн долларов США, а профицит торгового баланса вырос в 4,1 раза, составив 2,7 млрд долларов США.

Рост экспорта на 3,1 млрд долларов США по сравнению с январём–маем 2025 года был в значительной степени обусловлен увеличением поставок медного концентрата на 2 млрд долларов США, угля — на 978,3 млн долларов США, необработанного и полуобработанного золота — на 75,3 млн долларов США, а также свинцового концентрата — на 30,8 млн долларов США.

В то же время наблюдалось сокращение поставок катодной меди и медных сплавов на 24,8 млн долларов США, флюоритовой руды и концентрата — на 10,5 млн долларов США, молибденовой руды и концентрата — на 7,4 млн долларов США, а также конины — на 3,7 млн долларов США.

Импорт за отчётный период увеличился на 367,5 млн долларов США, при этом основной вклад в этот рост внесло увеличение закупок дизельного топлива на 250,4 млн долларов США, бензина — на 88,8 млн долларов США, новых шин — на 31,4 млн долларов США, а также металлических конструкций и комплектующих — на 30,2 млн долларов США.