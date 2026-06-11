В Улан-Удэ поступили новые автобусы

Накануне широкого празднования 360-летия Улан-Удэ в городе произошло приятное событие - парк МУП «Городские маршруты» пополнился очередной партией пассажирских автобусов.

Девять новых «Волгабасов» были торжественно представлены горожанам прямо в центре Улан-Удэ - на площади Советов. В церемонии вручения ключей водителям приняли участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, зампред правительства страны Юрий Трутнев, глава республики Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков.

Транспортные средства были приобретены по дальневосточной субсидии. Как отметили участники мероприятия, это очередной этап большой совместной работы республиканских властей, муниципалитета, Минвостокразвития РФ и лично Юрия Трутнева.

«Уважаемый Юрий Петрович! Уважаемые земляки! За шесть лет президентской дальневосточной субсидии у нас идет существенное обновление общественного транспорта. Напомню, что, вообще, первое такое обновление было с вашей поддержкой - у нас приобретено было 15 трамваев. Для города это обновление по трамваям было первым за десятилетия. И сегодня новые трамваи «Львенок» ходят по городу. 96 автобусов у нас также приобретено за счет президентской дальневосточной субсидии, с вашей поддержкой. И сегодня в республику поступило девять новых автобусов. Общественный транспорт - одно из важнейших, ежедневно востребованных направлений. Юрий Петрович, спасибо большое!», - сказал Алексей Цыденов.

Юрий Трутнев, со своей стороны, пожелал всем доброго пути.

«Надеюсь, что жителям будет комфортно пользоваться общественным транспортом, без поломок и дорожно-транспортных нарушений», - сказал он.

Игорь Шутенков от имени всех жителей Улан-Удэ поблагодарил за обновление общественного транспорта. Говоря о МУП «Городские маршруты», градоначальник напомнил, что предприятие имеет 268 автобусов различной вместимости. «Мы закупили и «ПАЗики», и «Газели», и «Волгабасы». К концу года автобусов будет 303», - анонсировал он. Мэр подчеркнул, что в городе стремятся к тому, чтобы в общественном транспорте ездить было комфортно, чтобы соблюдался график движения и, разумеется, чтобы было безопасно.

«А за рулем автобусов у нас профессионалы. Они и за машиной ухаживают, и к людям бережно относятся», - подчеркнул он.

Новая партия автобусов приобретена не специально ко Дню города. Это плановая работа. Но то, что девять «Волгабасов» выходят на улицы именно за пару дней до его празднования, можно назвать подарком горожанам.

Водитель Алексей Скуратов работает в МУП «Городские маршруты» два года. «Отличные эмоции. Впечатление от автобуса самые хорошие», - поделился он с «Номер один» после получения ключей от автобуса.

Для Алексея габаритные автобусы не в новинку. За свою водительскую биографию он работал на и «Етонге», и на «Хайгере», которые даже габаритнее «Волгабаса». А работает он на маршруте №3 и на маршруте это будет не первый «Волгабас».

Вообще, автобусов этой марки в МУПе теперь стало порядка 80.

Его коллега водитель Владимир Сохолтуев работает в МУП «Городские маршруты» с 1976 года. 15 декабря нынешнего года будет 50 лет работы - он начинал тогда, когда МУП еще назывался «ПАП-1». Предприятие переживало реорганизацию, но он оставался там работать.

«Кондиционеры работают, низкопольные, все для пассажиров. Управлять этим автобусов очень удобно и безопасно», - оценивает он «Волгабасы». При таком огромном стаже работы водителем, полагаем, что ему есть с чем сравнивать.

«Раньше «Волгобасом» тоже доводилось управлять - уже четыре года работаю на прежних «Волгобасах». Мне нравится моя профессия. Поэтому куда бежать, зачем», - сказал Владимир Сохолтуев нашему изданию.