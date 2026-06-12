Общество 12.06.2026 в 14:01

В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай

Объявлен аукцион для будущего проекта
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай
Фото: Номер один
В Кабанском районе Бурятии создадут пешеходную туристическую тропу на территории природного парка Мамай. Сама гора расположена всего в 11 километрах от озера Байкал, в восточной части горного хребта Хамар-Дабан. Проект предусматривает обустройство маршрута длиной около 8 километров, из которых почти половина пройдет по охраняемой природной территории.

Как сообщает Ростендер инфо, Заказчик проведет аукцион для выбора подрядчика до 15 июня 2026 года. Победитель займется разработкой проекта и последующим выполнением работ. После заключения договора подрядчик получит 65 дней на завершение всех этапов.

Тропа пройдет через живописные участки парка. Туристы увидят редкие растения и представителей местной фауны. При проектировании подрядчик сохранит природный баланс и минимизирует воздействие на окружающую среду. Он оборудует маршрут специальными

Теги
Мамай

Все новости

Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу
12.06.2026 в 14:38
В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов
12.06.2026 в 14:34
В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай
12.06.2026 в 14:01
Выиграл миллион
12.06.2026 в 13:02
Бурятский школьник получил золотой значок ТехноГТО
12.06.2026 в 12:59
Движение автотранспорта в Улан-Удэ будет изменено
12.06.2026 в 12:01
На 10 спасателей в Бурятии стало больше
12.06.2026 в 11:38
В Бурятии состоится Первенство России по стрельбе из лука
12.06.2026 в 11:03
Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания
12.06.2026 в 10:47
Жительница Баунтовского района возродила храм через ТОС «Наследие»
12.06.2026 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов
Он стартовал в ФСК
12.06.2026 в 14:34
Выиграл миллион
В Иркутске работник фармацевтической компании поймал удачу в лотерею
12.06.2026 в 13:02
Бурятский школьник получил золотой значок ТехноГТО
Это даст преимущество при поступлении в ВУЗ
12.06.2026 в 12:59
Движение автотранспорта в Улан-Удэ будет изменено
Это связано с празднованием для города
12.06.2026 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru