В Бурятии создадут экотропу в природном парке Мамай

В Кабанском районе Бурятии создадут пешеходную туристическую тропу на территории природного парка Мамай. Сама гора расположена всего в 11 километрах от озера Байкал, в восточной части горного хребта Хамар-Дабан. Проект предусматривает обустройство маршрута длиной около 8 километров, из которых почти половина пройдет по охраняемой природной территории.



Как сообщает Ростендер инфо, Заказчик проведет аукцион для выбора подрядчика до 15 июня 2026 года. Победитель займется разработкой проекта и последующим выполнением работ. После заключения договора подрядчик получит 65 дней на завершение всех этапов.



Тропа пройдет через живописные участки парка. Туристы увидят редкие растения и представителей местной фауны. При проектировании подрядчик сохранит природный баланс и минимизирует воздействие на окружающую среду. Он оборудует маршрут специальными