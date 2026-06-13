В Улан-Удэ делегации городов-побратимов возложили цветы к Вечному огню

Сегодня, 13 июня, делегации городов-побратимов и городов-партнёров вместе с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым возложили цветы к Вечному огню Мемориала Победы и памятнику маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому.

«День города для многих из нас – любимый праздник с детства. Но сегодня мы празднуем не просто дату, а единство поколений, которые связывает великая история. Мы стоим плечом к плечу как хранители общей памяти и творцы будущего. Мужество предков подарило нам мир, и наш долг – передать эту память и гордость вам, молодому поколению. Наши фронтовики и труженики тыла сражались не жалея себя. Они бились за каждого из нас, за каждый дом на этой улице, за каждое дерево в этом парке. Если бы не они, мы бы не праздновали ни День города, ни другие праздники. Мы никогда не забудем их подвиг», – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Улан-Удэ носит звание «Город трудовой доблести». Здесь, в тылу, земляки работали день и ночь: ковали Победу у станков, выхаживали раненых в госпиталях. «Мы всегда будем преклоняться перед их мужеством – сколько бы лет ни прошло», - заключил Игорь Шутенков.