Общество 15.06.2026 в 12:56

Улан-удэнец хотел получить выплаты на погибшего на СВО сына, которого давно бросил

Мужчина никогда не интересовался судьбой своего ребенка
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнец хотел получить выплаты на погибшего на СВО сына, которого давно бросил
Фото: архив «Номер один»

Житель Бурятии бросил сына в младенчестве, а когда тот погиб на СВО, начал требовать выплаты.

В прокуратуре Советского района Улан-Удэ выяснили, что мужчина не участвовал в воспитании своего ребенка и не оказывал материальной или иной помощи. Когда сыну исполнилось 6 месяцев, горожанин отбывал наказание в исправительном учреждении, а после освобождения не поддерживал связь с мальчиком и не интересовался его жизнью.

Когда сын погиб на СВО, нерадивый отец решил, что он может претендовать на выплаты. Прокурор района обратился в суд с иском в защиту прав несовершеннолетних братьев и сестер погибшего.

«По результатам рассмотрения иска судом отец погибшего признан утратившим право на получение выплат, предусмотренных законодательством в связи с гибелью военнослужащего в ходе проведения специальной военной операции», - рассказали в надзорном ведомстве.

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