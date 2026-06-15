Лучшие лучники-юниоры России сразятся в Улан-Удэ

С 18 по 21 июня на стадионе спортивной школы олимпийского резерва (близ центра «Патриот») пройдет первенство России по стрельбе из лука среди юниоров и юниорок до 21 года. Ожидаются команды из 36 регионов страны – около 400 спортсменов. Бурятию представят 40 лучников.

По результатам первенства сформируют команду России для участия в первенстве Европы в Италии. Ожидается, что в Улан-Удэ приедут президент российской Федерации стрельбы из лука, старшие тренеры национальной сборной.

Болельщиков приглашают поддержать бурятскую команду. Так, можно будет посмотреть на стрельбу Кристины Елшиной. Недавно на кубках России и Европы в командном зачете она завоевала серебряную и бронзовую награду. Лучники Бурятии являются, пожалуй, сильнейшими в стране, конкурируя с забайкальцами.

Возрастное ограничение 6+