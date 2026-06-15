На фестивале по продвижению баранины выберут «Мисс Южная Бурятия»

На юге Бурятии, в местности Атаган булаг Джидинского района, 20 июня состоится очередной гастрофестиваль «Боргойская баранина» (0+). Мероприятие проходит на фоне большого падения численности поголовья овец в республике.

Программа мероприятия состоит из массы мероприятий – развлекательных, познавательных, спортивных. Приедут делегации из Усть-Ордынского и Агинского Бурятских округов, северной Монголии.

Фестиваль начнется в 10 часов утра – откроются «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей»), стартуют волейбольные встречи, откроется детская площадка, фуд-корт, выставка-ярмарка ремесленных изделий, выставка-конкурс «Лучший образ боргойского барана». Также начнется презентация туристического потенциала поселений.

Официальное открытие намечено на 12:30. Состоится главный конкурс «Разделка барана» (кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по разделке бараньей туши, приготовлению целого ряда национальных блюд – баранина на вертеле и др.).

Самым необычным мероприятием фестиваля, наверное, можно признать республиканский конкурс красоты «Мисс Южная Бурятия». Еще намечен конкурс работ дизайнеров-модельеров. Такие мероприятия, наверное, несколько диссонируют с идеей популяризации боргойской баранины, но могут привлечь на фестиваль дополнительных гостей, что важно для развития. Поэтому считаем это вполне допустимым направлением в рамках принципа «хлеба и зрелищ» с местной боргойской спецификой (т. е. «мяса и зрелищ»).

Вечером пройдет концерт с участием известных исполнителей республики. Всех приглашают окунуться в атмосферу джидинского гостеприимства и поварского мастерства.

Глава Джидинского района Валерий Шагжитаров отметил, что фестиваль проводится четвертый год подряд. В прошлом году организаторы специально съездили в соседние регионы, в два национальных округа, где тоже проводят местные фестивали баранины. Обменялись опытом. И сейчас из этих мест этнической Бурятии приедут на «Боргойскую баранину». «То есть масштабируемся», - сказал глава района.

По словам Валерия Шагжитарова, в этом году при поддержке главы республики, минтуризма Бурятии, было выделено 1,9 млн рублей. Средства направлены на установку «Ханского навеса», который изготовили местные мастера. Будет очень хорошая, большая и красивая, сцена. Также изготовили новые шатры. Свою поддержку оказывает районный бюджет, меценаты.

Намечено приготовить, как минимум 30 блюд «хорхог», которое относится к блюдам премиального уровня. Готовить его трудно, но тут помогут 15 поваров из Монголии. «Как таковой цели зарабатывать у нас нету», - отметил глава района о фестивале. Он указал, что выгодоприобретатель тут – животноводы, чабаны района. Среди «неовечьих» событий – шоу «Эмниг мори сургах» («Укрощение дикий лошадей»).

Поголовье овец в районе 60 тысяч голов. Ежегодно реализуется около 40 тысяч голов. После первого фестиваля цена баранины выросла на половину. Прогнозируется, что нынешний фестиваль посетят около десяти тысяч человек. Кстати, в Джидинском районе фестиваль помогает справляться с падением поголовья овец, от чего страдает Бурятия.

«Коров или лошадей содержать намного проще. Проще пасти. За овцами обязательно нужен хороший надзор, пастух. Когда начали проводить фестиваль, добавочная стоимость увеличилась, нашим животноводам стало интереснее», - сказал глава района.

«Боргойская баранина» помогла остановить падение поголовья овец, понемногу идет прирост.

Возрастное ограничение 0+