В Улан-Удэ взыскали 45 тысяч рублей в пользу подростка, покусанного собакой

В Советском районном суде Улан-Удэ рассмотрели иск о компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки.

Выяснилось, что пес напал на ребенка в декабре 2025 года на улице Краснофлотской. Владельца животного установить не удалось.

«Суд признал уполномоченный орган по контролю за обращением с животными без владельцев виновным и удовлетворил требования прокурора района о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 45 тыс. рублей», - прокомментировали в прокуратуре республики.