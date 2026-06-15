Общество 15.06.2026 в 13:29

В Улан-Удэ взыскали 45 тысяч рублей в пользу подростка, покусанного собакой

Пес оказался бродячим
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ взыскали 45 тысяч рублей в пользу подростка, покусанного собакой
Фото: нейросеть

В Советском районном суде Улан-Удэ рассмотрели иск о компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки.

Выяснилось, что пес напал на ребенка в декабре 2025 года на улице Краснофлотской. Владельца животного установить не удалось.

«Суд признал уполномоченный орган по контролю за обращением с животными без владельцев виновным и удовлетворил требования прокурора района о компенсации морального вреда потерпевшему в размере 45 тыс. рублей», - прокомментировали в прокуратуре республики.

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