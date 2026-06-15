В Улан-Удэ будут штрафовать за траву выше 15 см

В Улан-Удэ с наступлением лета Комитет муниципального контроля усилил мониторинг состояния придомовых территорий. За нескошенные газоны горожанам грозят ощутимые штрафы.

- В этот период трава растёт особенно быстро. При благоприятной погоде некоторые виды растений могут прибавлять по несколько сантиметров в день. В настоящее время инспекторы проверяют, как управляющие компании и жители соблюдают Правила благоустройства. Согласно установленным нормам, высота травы на придомовых территориях не должна превышать 15 см, - сообщили в муниципальном контроле.

В ведомстве также напомнили, что просто скосить траву недостаточно. По правилам, всю скошенную растительность необходимо сразу убирать, а не оставлять её на газоне. За несоблюдение этих требований предусмотрены административные штрафы: граждане - от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 10 и юридические лица - от 25 до 50 тысяч рублей.

Фото: нейросеть