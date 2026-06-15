Общество 15.06.2026 в 13:46
В Бурятии вандалы испортили «Алые паруса»
Корабль установлен в Закаменске
Текст: Карина Перова
В Бурятии зафиксировали очередной акт вандализма в Закаменске. Неизвестные испортили арт-объект корабль «Алые паруса»: подожгли элементы конструкции и оборвали паруса.
Ранее корабль установили активисты ТОС «Город Детства». Очевидцев порчи имущества просят сообщить о произошедшем в администрацию школы № 5 или в ТОС.
«Проведите беседу с детьми: подобные «шалости» фиксируются камерами видеонаблюдения и могут повлечь постановку на учет в ПДН. Уважайте чужой труд и свой город», - прокомментировали в администрации города.