В Бурятии вандалы испортили «Алые паруса»

В Бурятии зафиксировали очередной акт вандализма в Закаменске. Неизвестные испортили арт-объект корабль «Алые паруса»: подожгли элементы конструкции и оборвали паруса.

Ранее корабль установили активисты ТОС «Город Детства». Очевидцев порчи имущества просят сообщить о произошедшем в администрацию школы № 5 или в ТОС.

«Проведите беседу с детьми: подобные «шалости» фиксируются камерами видеонаблюдения и могут повлечь постановку на учет в ПДН. Уважайте чужой труд и свой город», - прокомментировали в администрации города.