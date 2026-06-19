Общество 19.06.2026 в 10:23
ТКО: как правильно избавляться от отходов
Текст: Карина Перова
Выносить мусор – дело привычное. Но задумывались ли вы, что обычный контейнер во дворе предназначен далеко не для всех отходов?
Так, строительный мусор, навоз, ветки и листья – не ТКО. Неправильная утилизация вредит природе и приводит к штрафам.
В Минприроды Бурятии в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» напомнили, как правильно обращаться с подобным мусором. Подробнее – в карточках.
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