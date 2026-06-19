Происшествия 19.06.2026 в 10:05
На трассе в Бурятии столкнулись две фуры
Пострадал один человек
Текст: Карина Перова
Накануне сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Бурятии эвакуировали из отдаленных районов четырех пациентов – с инфарктом, инсультом, с хирургической патологией брюшной полости и после ДТП.
Так, на трассе столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек.
На месте происшествия работали сотрудники ТЦМК. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.