На трассе в Бурятии столкнулись две фуры

Накануне сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Бурятии эвакуировали из отдаленных районов четырех пациентов – с инфарктом, инсультом, с хирургической патологией брюшной полости и после ДТП.

Так, на трассе столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек.

На месте происшествия работали сотрудники ТЦМК. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.