Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете

В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай мошенничества, в котором пострадал 37-летний слесарь-электрик местного завода. Мужчина лишился более 11 тысяч рублей при попытке продать автомобильные шины через интернет.

Горожанин разместил объявление о продаже и вскоре на связь с ним вышел покупатель. После непродолжительной переписки он прислал продавцу ссылку для перевода оплаты за товар.

- Доверившись «покупателю», потерпевший перешёл по ссылке и ввёл на открывшейся странице полные данные своей банковской карты. Сразу после этого с его счёта произошло списание 11 705 рублей. По данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один