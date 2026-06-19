Общество 19.06.2026 в 10:05
Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете
Мужчине прислали ложную ссылку для оплаты
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай мошенничества, в котором пострадал 37-летний слесарь-электрик местного завода. Мужчина лишился более 11 тысяч рублей при попытке продать автомобильные шины через интернет.
Горожанин разместил объявление о продаже и вскоре на связь с ним вышел покупатель. После непродолжительной переписки он прислал продавцу ссылку для перевода оплаты за товар.
- Доверившись «покупателю», потерпевший перешёл по ссылке и ввёл на открывшейся странице полные данные своей банковской карты. Сразу после этого с его счёта произошло списание 11 705 рублей. По данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции республики.
Фото: Номер один
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