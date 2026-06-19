Общество 19.06.2026 в 10:05

Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете

Мужчине прислали ложную ссылку для оплаты
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете

В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай мошенничества, в котором пострадал 37-летний слесарь-электрик местного завода. Мужчина лишился более 11 тысяч рублей при попытке продать автомобильные шины через интернет.

Горожанин разместил объявление о продаже и вскоре на связь с ним вышел покупатель. После непродолжительной переписки он прислал продавцу ссылку для перевода оплаты за товар.

- Доверившись «покупателю», потерпевший перешёл по ссылке и ввёл на открывшейся странице полные данные своей банковской карты. Сразу после этого с его счёта произошло списание 11 705 рублей. По данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

Все новости

Заводчане из Улан-Удэ собрали 1,4 млн рублей для бойцов СВО
19.06.2026 в 10:45
Поход в ночной клуб оставил жительницу Бурятии без дорогого телефона
19.06.2026 в 10:31
ТКО: как правильно избавляться от отходов
19.06.2026 в 10:23
На трассе в Бурятии столкнулись две фуры
19.06.2026 в 10:05
Житель Улан-Удэ остался без 11 тысяч, пытаясь продать шины в интернете
19.06.2026 в 10:05
Забайкалье отказалось поддерживать молочное скотоводство
19.06.2026 в 09:31
Главного иркутского трамвайщика подозревают в растрате
19.06.2026 в 09:26
В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»
19.06.2026 в 09:16
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре
19.06.2026 в 09:11
Избавляемся от мелких мошек в квартире
19.06.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
Заводчане из Улан-Удэ собрали 1,4 млн рублей для бойцов СВО
Они перечислили средний часовой заработок в фонд
19.06.2026 в 10:45
Поход в ночной клуб оставил жительницу Бурятии без дорогого телефона
Гаджет, стоимостью 55 тысяч рублей ушел в руки неизвестных
19.06.2026 в 10:31
ТКО: как правильно избавляться от отходов
19.06.2026 в 10:23
Главного иркутского трамвайщика подозревают в растрате
Муниципальный руководитель купил не нужные для предприятия товары на 2,4 миллиона рублей
19.06.2026 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru