Общество 16.06.2026 в 11:00

В Якутии житель Бурятии попался с золотом на 58 миллионов рублей

Мужчина находился за рулем тягача
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Текст: Карина Перова
В Якутии житель Бурятии попался с золотом на 58 миллионов рублей
Фото: МВД по Якутии

В Якутии 48-летний житель Бурятии попался с золотом на 58 миллионов рублей, добытом под видом геологоразведки. Полицейские остановили на 926-м километре автодороги Р-504 «Колыма» грузовик Scania с полуприцепом, гружённым промышленным прибором для промывки золота и хозяйственной бытовкой. За рулем тягача находился житель нашей республики, а в кабине фуры сидел 35-летний мужчина из Подмосковья – начальник участка подрядной золотодобывающей организации.

Оперативники обнаружили в стоявшем на прицепе вагончике шесть контейнеров с концентратом, содержащим частицы жёлтого металла. Экспертиза показала, что это россыпное шлиховое золото общим весом около шести килограммов, стоимость которого оценивается в 58 миллионов рублей.

Выяснилось, что полезное ископаемое подрядная организация добывала без разрешительных документов в Оймяконском районе на участке ручья Диринь-Юрях, расположенном в 80 километрах от посёлка Усть-Нера.

«Фактически работы велись по заказу лишённой в 2024 году лицензии местной золотодобывающей компании, маскирующей незаконную деятельность под геологоразведку. Изъятый концентрат перевозился злоумышленниками в другое месторождение золота», - пояснили в МВД по Якутии.

В вахтовом посёлке и на производственном участке сотрудники полиции и Управления по надзору в сфере природопользования конфисковали два погрузчика, бульдозер, промывочный прибор, а также слитки пока ещё неизвестного происхождения.

Специалистам беспилотной авиации ЦИТСиЗИ республиканского МВД удалось зафиксировать процесс добычи золота с воздуха. С помощью БПЛА они установили координаты участков разработки, места размещения промывочного оборудования, а также определили площади подготовленных к отработке пород и выработанных пространств.

«По данному факту начальником следственной группы отделения МВД России по Оймяконскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, направленные на выяснение полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности», - заключили в якутском МВД.

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