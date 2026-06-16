В Улан-Удэ мужчина выбил стекла авто пенсионерки садовой тяпкой

В Улан-Удэ на проспекте Строителей ночью заметили неадекватного мужчину, который разбивал стекла припаркованного автомобиля садовой тяпкой. Очевидец сообщил о произошедшем в Росгвардию.

Владельцем машины оказалась пожилая женщина, она вышла на улицу, услышав вой сигнализации. Увидев расколоченную «ласточку», пенсионерка обратилась за помощью.

Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя. Во время дебоша тот порезал руку. Росгвардейцы вызвали бригаду «скорой». После оказания помощи 47-летнего мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Органами следствия по факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.