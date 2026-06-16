В Улан-Удэ потерялись двое подростков

В Улан-Удэ разыскиваются двое подростков, которые вечером 13 июня ушли из мест проживания в селе Новый Заган Мухоршибирского района и до настоящего времени не вернулись. Ранее неоднократно допускали самовольные уходы, сообщили в полиции республики.

По имеющейся информации, последний раз их видели 15 июня в 13:11 на Автовокзале в городе Улан-Удэ.

Валерий Гаврилов, 15 лет.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие. Был одет: чёрная спортивная кофта, чёрная футболка, чёрные спортивные штаны, серые кроссовки. Особые приметы: ребёнок-инвалид.

Андрей Паньков, 14 лет.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, короткая стрижка, глаза зелёные. Был одет: чёрная спортивная мастерка, серые джинсы, чёрные кроссовки. Состоит на учёте в ПДН.

При наличии любой информации о разыскиваемых или их местонахождении просят сообщить по телефонам: 8 (908) 597-59-68, 8 (30143) 21-8-39 либо 102 и 112.

Фото: МВД РБ