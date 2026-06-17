Экономика и бизнес 17.06.2026 в 11:46

В Бурятии золотой «Хужир» пошел на дно

Кредиторы требуют признать золотодобывающую компанию банкротом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии золотой «Хужир» пошел на дно
Фото: архив «Номер один»
Некогда весьма известный бурятский золотодобытчик ООО «Хужир Энтерпрайз» похоже, скоро окончательно прекратит свое существование. На днях в Арбитражный суд Бурятии поступил иск о банкротстве этого предприятия. Его подало иркутское ООО «Полярник», которому «Хужир» задолжал более 8 миллионов рублей.

Компания «Хужир Энтерпрайз» была создана еще в начале нулевых годов и занималась добычей золота в Окинском районе Бурятии. За время своего существования она уже успела пережить взлеты и падения. Так, примерно 10 лет назад «Хужир» уже фактически останавливал добычу, однако к 2020 году после смены учредителей предприятие удалось реанимировать. На рудники стали вновь набирать рабочих, число которых к 2021 году превысило 300 человек. На тот же год пришелся и пик доходов компании – они составили 2,2 млрд рублей. 

Однако, новый «золотой век» «Хужира» быстро закончился. Уже по итогам 2023 года доходность компании упала до 252 миллиона рублей, а чистый убыток достиг 1,2 миллиарда. Рабочие с предприятия быстро разбежалась, на конец 2023 года там осталось только 8 сотрудников. На компанию посыпались иски от контрагентов.

По данным сервиса СБИС, в 2025 году «Хужир Энтерпрайз» показал нулевую доходность от основной деятельности, завершив год с убытком в 97 миллионов. При этом в компании остался только один работник – генеральный директор Владимир Антипов. То есть, никакой деятельности компания к этому времени уже фактически не вела.

Иск «Полярника» о признании ООО «Хужир Энтерпрайз» банкротом суд принял уже к производству. Рассмотрение заявления иркутян назначено на 6 июля.
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золотодобыча банкротство

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