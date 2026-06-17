Общество 17.06.2026 в 12:07

В Улан-Удэ владельца пяти машин чуть не лишили прав за неоплату штрафов

Горожанин насобирал 55 штрафов на 50 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ владельца пяти машин чуть не лишили прав за неоплату штрафов

В отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ было возбуждено 55 исполнительных производств на сумму свыше 50 тысяч рублей. Поскольку мужчина не спешил оплачивать свои штрафы добровольно и не имел официального дохода, судебные приставы нашли к нему другой подход.

Они арестовали его банковские счета и вынесли запрет на регистрационные действия с пятью автомобилями, принадлежащими должнику. Кроме того, за несвоевременную оплату начислили еще исполнительный сбор, увеличивший общую сумму до 69 тысяч рублей.

- Ключевым фактором, повлиявшим на решение должника, стало временное ограничение права управления транспортным средством. Получив уведомление о возможном лишении водительских прав, мужчина оперативно нашёл деньги и рассчитался с долгами, - сообщили в Службе судебных приставов республики.

Фото: Номер один

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