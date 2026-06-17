В Улан-Удэ подросток вынес из супермаркета сыр на 45 тысяч рублей

В Улан-Удэ подросток обокрал один из супермаркетов на 45 тысяч рублей. Паренек за один день вынес из магазина две огромных головки сыра, спрятав их за пазухой.

Как рассказали в полиции республики, в конце мая 16-летний юноша дважды за один день пришел в магазин и за несколько часов похитил довольно крупную партию молочной продукции. Недостачу администрация супермаркета обнаружила позже при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

- Смельчака вскоре задержали. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, на учёте в органах внутренних дел не состоял. Подросток признался, что похищенный сыр продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Материальный ущерб пока не возмещён. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД.

Фото: нейросеть