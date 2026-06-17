Бензиновые барыги

Сколько лет мы не слышали слова «спекулянт»? Во времена плановой экономики, очередей за колбасой и «Москвичами», когда валюта была под запретом, таковых деятелей было пруд пруди – и на воле, и в тюрьме (кто попался). Сегодня слово «спекулянт» возвращается благодаря… бензину!

Новость прилетела к нам издалека: в Севастополе полицейские «спалили» незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 250 – 300 рублей за литр. По информации борцов с преступностью, двое предприимчивых ребят купили топливо за пределами полуострова и привезли в Севастополь для продажи с накруткой.

Кинули объявления в каналы заблокированного мессенджера, доставляли бензин в условленное место…

Ничего не напоминает? Нам напомнило фильмы о ФБР и наркодилерах. О сделках на пустыре, когда один требует показать деньги, второй – показать товар, а потом откуда ни возьмись появляются вертолеты, фургоны с группами захвата и начинается заварушка.

Бурятию, надеемся, такое не ждет. Не хватало нам еще «бензиновых баронов», «бензиновых закладчиков» и «бензиновых дилеров». Да и очередей на заправках у нас пока что, тьфу-тьфу-тьфу, нет.

А полиция напоминает: продавать бензин можно только на заправках. Так что если вы решили воспользоваться паническими настроениями отдельных личностей (которые то и дело возникают на пустом месте) и, словно бабушка с семечками, присесть у обочины с 200-литровой бочкой бензина, чтобы разливать его как квас, то спешим вас разочаровать – за это вас 100% посадят.