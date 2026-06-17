Прошлый год был напряженным

Госдолг Бурятии составил 38,6 млрд. рублей (94 процента от верхнего предела государственного внутреннего долга, установленного законом).





Министр экономики Владимир Хингелов рассказал о том, как обстояли дела по разным налогам. В основном, налоговые поступления выросли. Но, например, налог на прибыль организаций огорчил. Подкачали угольщики, по которым ударило падение мировых цен на уголь, и железнодорожники. Но сборам НДФЛ помог рост фонда оплаты труда, по УСН и налогу на профессиональный доход рост сборов был вызван увеличением числа плательщиков, сборы НДПИ подхлестнул рост мировых цен на золото и т. д.





Александр Бардунаев подчеркнул, что важнейшим приоритетом была поддержка участников спецоперации и членов их семей, поддержка многодетных семей, развитие инфраструктуры, поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства. Но была важна и эффективность использования средств, а также усиление ответственности исполнительной власти, парламентского контроля в этой сфере.





Сейчас надо продолжать наращивать доходную базу бюджета, развивать взаимодействие с федеральными органами власти.

Депутат Семен Матхеев, председатель аграрного комитета Народного Хурала поднял наболевшие вопросы аграриев. Радует, что в напряженной ситуации минувшего года в регионе нашли возможность нарастить ассигнования на агропром.





«Страна находится в условиях беспрецедентного санкционного давления. И Республика Бурятия, как субъект Российской Федерации, при формировании и исполнении бюджета, проводит огромную работу. Такие условия накладывают особую ответственность на исполнительную ветвь власти – правительство Республики Бурятия, главу Республики Бурятия», - сказал в ходе заседания Владимир Павлов, председатель Народного Хурала. Он вел слушания.





На июньской сессии республиканского парламента депутаты планируют рассмотреть вопрос об исполнении бюджета Бурятии за прошлый год. До его вынесения на сессию, в здании Народного Хурала прошли общественные слушания по соответствующему законопроекту. Такая процедура предусмотрена законодательством республики.Представители правительства республики доложили собравшимся, что из 27 госпрограмм исполнение 25 признали эффективным, а 2 – недостаточно эффективным (по развитию здравоохранения и лесного хозяйства).В структуре расходов бюджета-2025 наибольшая доля занимали образование (почти 26 процентов), социальная политика (около 24 процентов) и национальная экономика (около 17 процентов).Георгий Мадаев, министр финансов Бурятии, в своем докладе подробно описал бюджетную ситуацию-2025. Доходы составили 120,7 млрд. рублей (101,8 процента плана). Расходы 127,3 млрд. рублей (98 процентов плана). Бюджет исполнили с дефицитом.В доходах бюджета безвозмездные поступления с федерального уровня составили 53,1 процента, а собственные доходы 46,9 процента.Министр рассказал сколько было построено поликлиник, амбулаторий и т. д. «Из республиканского бюджета направлено более 5,3 млрд. рублей на мероприятия в рамках СВО. В том числе, напрямую на СВО 4,954 млрд.», - также пояснил он.Неналоговые поступления в казну тоже выросли.2025 год отметился 44-процентным падением бюджетных инвестиций в капитальные объекты государственной, муниципальной собственности в сравнении с 2024 годом. Уменьшение обусловлено завершением строительства многих детсадов, школ, медобъектов и другими факторами.Конечно, не обошлось без передвижек. В том году не освоили деньги на разработку документаций на строительство мусоросортировочной станции, моста через реку Джиду, создание искусственного земельного участка на реке Уде в центре Улан-Удэ. Эти бюджетные средства были «передвинуты» на более поздний срок.Счетная палата Республики Бурятия провела внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета-2025, проверила отчетность ведомств, а также провела экспертизу исполнения бюджета. Председатель палаты Евгений Пегасов доложил участникам слушаний о результатах. Оказалось, что в принятый бюджет неоднократно вносили изменения - прошел рост и доходов, и расходов. Но последние росли гораздо быстрее, что вылилось, в конце концов, в увеличение дефицита бюджета на 4 млрд.Он также отметил слабый сбор налога на прибыль организаций. Раньше сборы хорошо росли - в 2023 году собрали рекордные 17,2 млрд., но в 2024 году случилось падение до 10,5 млрд. А в прошлом году стало еще меньше. «Транспортный налог уменьшился на 3,2 процента по сравнению с 2024 годом», - также сказал Евгений Пегасов.Настораживают тенденции в упомянутом бурятском госдолге (38,6 млрд. рублей), который за год вырос на 1,9 млрд. В прошлом году бюджет потратил на его обслуживание 900 млн рублей.В целом, объем дешевых бюджетных кредитов, которые Бурятия взяла у федерального бюджета под символический процент, упал до почти 20 млрд. А сумма долгов Бурятии кредитным организациям, наоборот, увеличилась - 19 млрд. (рост почти в 1,6 раза).Бюджетных и коммерческих кредитов почти поровну, но федеральный центр регулярно списывает региону долги, чего мы не можем сказать о банках.Еще Евгений Пегасов доложил о выявленных нарушениях.Депутат Александр Бардунаев, председатель бюджетного комитета Народного Хурала отметил, что публичные слушания проводятся для повышения эффективности, прозрачности бюджетного процесса, для обсуждения и оценки финансовой деятельности региона.«Хочу отметить, что, несмотря на непростые экономические условия, была обеспечена сбалансированность и устойчивость республиканского бюджета. Бюджет по своей структуре был социально ориентированным, наибольший объем расходов был направлен на выполнение ключевых задач в социальной сфере», - выступил депутат.Средств на решение всех существующих вопросов у Бурятии, конечно, не хватает. Так, огромные средства нужны на ремонт оросительных систем на селе, на расселение жителей аварийных домов, на обеспечение детей-сирот полагающимся жильем и другие направления.«В 2025 году объем финансирования по госпрограмме развития АПК из двух уровней бюджета составил 1,746 млрд. рублей, что на три процента выше уровня 2024 года», - пояснил депутат, поблагодарив правительство и главу Бурятии. Но одновременно Семен Матхеев отметил, что в реальных ценах идет сокращение.Головная боль аграриев – диспаритет между ценами на их продукцию и на ресурсы, которые они используют в своей работе.Депутат констатировал, что в последние годы диспаритет не только сохраняется, но и усиливается. «В советское время тонна пшеницы и тонна солярки стоили одинаково, а сегодня мы подсчитали с учетом нынешних цен на солярку – разница в шесть раз», - привел пример он. По другим ресурсам, которые нужны аграриям, ситуация похожая.«За последние пять лет цены, допустим, на трактора выросли почти в три раза, а цены на пшеницу остаются такими же», - выступил Семен Матхеев.Реальная рентабельность сельхозорганизаций, с учетом субсидий, сильно отстает от плановой. Среди работников сельхозпредприятий молодежь до 35 лет составляет всего 9 процентов. Проблем немало. Семен Матхеев предложил правительству Бурятии проработать вопрос об установлении ставки по единому сельскохозяйственному налогу на уровне ноля процентов и выдвинул ряд других идей.Одобрит ли правительство обнуление ставки по этому налогу сказать сложно. Ведь Всеволод Мухин, первый зампред правительства, в своем выступлении прямо сказал, что «министерство финансов Российской Федерации уже обращает пристальное внимание на довольно таки значительный объем налоговых льгот, который был предоставлен у нас в Республике Бурятия».Полностью понимая важность поддержки реального сектора экономики, он признал, что «исполнение растущих социальных обязательств, в т. ч. принимаемых на федеральном уровне, зачастую не позволяет должным образом реагировать на те чаяния и предложения, которые есть».На публичных слушаниях открыто говорили о сложностях.Депутат Иннокентий Вахрамеев, председатель экономического комитета Народного Хурала, со своей стороны, напомнил всем, что раньше низкие налоги были российским конкурентным преимуществом.«Но теперь ситуация серьезно изменилась», - сказал он. Так, дополнительное бремя принял на себя малый, средний бизнес. Депутат предложил сохранить имеющееся финансирование на предоставление субсидий малому бизнесу, а затем увеличить его.2025 год был не первым напряженным бюджетным годом.Владимир Павлов отметил, что в прошлом году были выдержаны все параметры бюджета, которые были заложены в законе о бюджете на 2025 год.Особенное внимание он обратил на деятельность правительства Бурятии по реализации региональных законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.«Кроме законов, принятых депутатами Народного Хурала в этой сфере, также приняты постановления правительства и указы главы Республики Бурятия, которые требовали финансового исполнения. Данные направления были профинансированы. И эту работу мы должны продолжать. Наши бойцы, наши земляки вместе с тысячами россиян выполняют свой воинский долг и защищают интересы нашей Родины. Поэтому эта работа у нас в приоритете», - твердо заверил председатель Народного Хурала.Владимир Павлов положительно оценил исполнение бюджета-2025, указал, что исполнение бюджета никогда не бывает очень гладким, вносятся коррективы и т. д. Но одновременно он попросил правительство Бурятии изучить замечания, которые высказал в своем докладе председатель Счетной палаты республики Евгений Пегасов.В завершение заседания председатель республиканского парламента поблагодарил всех участников публичных слушаний за участие. По итогам был подготовлен проект рекомендаций. Владимир Павлов пояснил, что в зале находится урна для сбора предложений. Также их принимает профильный комитет Народного Хурала по бюджету, располагающийся на втором этаже здания Хурала.