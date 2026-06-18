Происшествия 18.06.2026 в 15:06

В Улан-Удэ труба дорожного ограждения насквозь проткнула пассажира иномарки

Виновник смертельного ДТП отправился в колонию-поселение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ труба дорожного ограждения насквозь проткнула пассажира иномарки
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, угробившего своего друга в ДТП. Тот умер страшной смертью – его насквозь проткнула труба от дорожного ограждения.

Трагедия случилась 11 января этого года. Как следует из материалов дела, в тот вечер подсудимый вместе с другом приехал к своей знакомой. Там парни распили бутылку водки, после чего решили покататься на автомобиле девушки. У нее была мощная иномарка – «Хонда Аккорд».

Подсудимый сел за руль, а его товарищ – на переднее пассажирское сидение. Пристегиваться ремнями безопасности молодые люди не стали. Ночная поездка по городу шла на больших скоростях. В результате на проспекте Строителей водитель не справился с управлением и на скорости 145 км/ч влетел в дорожное ограждение.  


Последствия аварии были жуткими. Парень, сидевший на пассажирском сидении, получил тяжелейшие травмы. Одна из труб ограждения насквозь пробила ему грудь.

«Выйдя из салона своего автомобиля, я увидела пьяного водителя и пассажира с находившейся в его груди металлической балкой от ограждения. Он еще был жив, издавал звуки. О случившемся я сообщила в полицию», - рассказала на следствии свидетельница происшествия.

Однако пострадавшему парню уже никто не мог помочь – от полученных ран он почти сразу умер.

«В салоне автомобиля находился труп пассажира – молодого парня европейской внешности. В его груди был пройденный насквозь металлический фрагмент дорожного ограждения. Поскольку данный фрагмент был длинным, мы перекусили его при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, после чего извлекли труп парня из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи», - позже сообщил суду приехавший на место происшествия спасатель.

Примечательно, что водитель в аварии серьезно не пострадал. Как рассказали очевидцы, он сам вышел из машины и попросил вызвать скорую помощь, но не сообщать о случившемся в полицию. Однако правоохранители прибыли быстро. Виновника аварии задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Оказалось, что ранее он уже более 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Совместно с родственниками он добровольно выплатил матери погибшего 300 тысяч на похороны и еще 700 тысяч – в качестве компенсации морального вреда. Женщина деньги и извинения приняла, но просила суд вынести виновнику аварии строгий приговор. Также она заявила гражданский иск еще на несколько миллионов рублей.

По итогам судебного разбирательства подсудимого признали виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорили к 5 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также, учтя уже сделанные добровольные выплаты, с парня взыскали еще 300 тысяч рублей в пользу матери погибшего.

Виновник смертельного ДТП посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Жалобу подала и мать погибшего. Она, напротив, расценила назначенное наказание как излишне мягкое, и просила апелляцию заменить осужденному колонию-поселение на колонию общего режима. 

Вердиктом суда первой инстанции остался доволен только прокурор – он предложил оставить приговор без изменений. В итоге Верховный суд Бурятии так и поступил, отклонив все поданные жалобы. Решение райсуда вступило в законную силу.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
ДТП суд

Все новости

Жительницу Бурятии обеспечили сертификатом для переезда в Новосибирскую область
18.06.2026 в 15:51
Житель Улан-Удэ попал на строгий режим за пьяную езду
18.06.2026 в 15:42
Жители окраин Улан-Удэ жалуются на безнадзорных коров
18.06.2026 в 15:19
В Улан-Удэ труба дорожного ограждения насквозь проткнула пассажира иномарки
18.06.2026 в 15:06
Центр Улан-Удэ остался без холодной воды
18.06.2026 в 14:56
В Улан-Удэ стартовало заседание АРАССВА
18.06.2026 в 14:32
В Бурятии ветеран здравоохранения передала миллион рублей на помощь бойцам и детям
18.06.2026 в 14:06
МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ
18.06.2026 в 13:41
Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
18.06.2026 в 13:35
Элеватор в Улан-Удэ украсили молодыми елями и кустарниками
18.06.2026 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
Энцефалитный клещ подстерег жителя Бурятии на молебне
Сейчас мужчина проходит лечение в инфекционной больнице
18.06.2026 в 13:35
На перевале Пыхта в Бурятии сгорел бензовоз
На данный момент пожарные ликвидировали возгорание
18.06.2026 в 12:35
В селе в Бурятии после ливня хлынул мощный поток воды
Непогода разыгралась в Кяхтинском районе
18.06.2026 в 12:16
В Бурятии с горного водопада эвакуировали женщину
Предварительно, она получила травмы в результате падения
18.06.2026 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru