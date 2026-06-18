В Улан-Удэ труба дорожного ограждения насквозь проткнула пассажира иномарки

Подсудимый сел за руль, а его товарищ – на переднее пассажирское сидение. Пристегиваться ремнями безопасности молодые люди не стали. Ночная поездка по городу шла на больших скоростях. В результате на проспекте Строителей водитель не справился с управлением и на скорости 145 км/ч влетел в дорожное ограждение.





В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, угробившего своего друга в ДТП. Тот умер страшной смертью – его насквозь проткнула труба от дорожного ограждения.Трагедия случилась 11 января этого года. Как следует из материалов дела, в тот вечер подсудимый вместе с другом приехал к своей знакомой. Там парни распили бутылку водки, после чего решили покататься на автомобиле девушки. У нее была мощная иномарка – «Хонда Аккорд».Последствия аварии были жуткими. Парень, сидевший на пассажирском сидении, получил тяжелейшие травмы. Одна из труб ограждения насквозь пробила ему грудь.«Выйдя из салона своего автомобиля, я увидела пьяного водителя и пассажира с находившейся в его груди металлической балкой от ограждения. Он еще был жив, издавал звуки. О случившемся я сообщила в полицию», - рассказала на следствии свидетельница происшествия.Однако пострадавшему парню уже никто не мог помочь – от полученных ран он почти сразу умер.«В салоне автомобиля находился труп пассажира – молодого парня европейской внешности. В его груди был пройденный насквозь металлический фрагмент дорожного ограждения. Поскольку данный фрагмент был длинным, мы перекусили его при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, после чего извлекли труп парня из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи», - позже сообщил суду приехавший на место происшествия спасатель.Примечательно, что водитель в аварии серьезно не пострадал. Как рассказали очевидцы, он сам вышел из машины и попросил вызвать скорую помощь, но не сообщать о случившемся в полицию. Однако правоохранители прибыли быстро. Виновника аварии задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Оказалось, что ранее он уже более 20 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.На суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Совместно с родственниками он добровольно выплатил матери погибшего 300 тысяч на похороны и еще 700 тысяч – в качестве компенсации морального вреда. Женщина деньги и извинения приняла, но просила суд вынести виновнику аварии строгий приговор. Также она заявила гражданский иск еще на несколько миллионов рублей.По итогам судебного разбирательства подсудимого признали виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорили к 5 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также, учтя уже сделанные добровольные выплаты, с парня взыскали еще 300 тысяч рублей в пользу матери погибшего.Виновник смертельного ДТП посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Жалобу подала и мать погибшего. Она, напротив, расценила назначенное наказание как излишне мягкое, и просила апелляцию заменить осужденному колонию-поселение на колонию общего режима.Вердиктом суда первой инстанции остался доволен только прокурор – он предложил оставить приговор без изменений. В итоге Верховный суд Бурятии так и поступил, отклонив все поданные жалобы. Решение райсуда вступило в законную силу.Фото: прокуратура Бурятии