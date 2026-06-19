Поход в ночной клуб оставил жительницу Бурятии без дорогого телефона

Накануне в отделение полиции Кяхтинского района Бурятии обратилась 28-летняя местная жительница и заявила о краже дорогостоящего мобильного телефона.

В полиции она рассказала, что отдыхала в ночном клубе, а после отправилась гулять по городу. Пропажу телефона, стоимостью 55 тысяч рублей заметила только по пути домой.

Правоохранители провели работу и вскоре задержали 54-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

- Задержанный пояснил, что нашёл телефон на улице, отключил его, чтобы владелец не смог отследить устройство, а чуть погодя продал. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть