Общество 19.06.2026 в 10:31
Поход в ночной клуб оставил жительницу Бурятии без дорогого телефона
Гаджет, стоимостью 55 тысяч рублей ушел в руки неизвестных
Текст: Елена Кокорина
Накануне в отделение полиции Кяхтинского района Бурятии обратилась 28-летняя местная жительница и заявила о краже дорогостоящего мобильного телефона.
В полиции она рассказала, что отдыхала в ночном клубе, а после отправилась гулять по городу. Пропажу телефона, стоимостью 55 тысяч рублей заметила только по пути домой.
Правоохранители провели работу и вскоре задержали 54-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.
- Задержанный пояснил, что нашёл телефон на улице, отключил его, чтобы владелец не смог отследить устройство, а чуть погодя продал. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.
Фото: нейросеть
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