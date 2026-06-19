Заводчане из Улан-Удэ собрали 1,4 млн рублей для бойцов СВО

Сотрудники Улан-Удэнского ЛВРЗ собрали почти 1,5 миллиона рублей для военнослужащих из Бурятии.

На заводе работает почти 5 тысяч человек. В этом году они первыми в регионе стали участниками федеральной акции Народного фронта «Час для Победы!». В помощь бойцам СВО заводчане перечислили средний часовой заработок в фонд «Все для Победы!». Общими усилиями им удалось собрать внушительную сумму – 1,4 миллиона рублей.

«На эти средства закупили 2 болотохода. Маневренные вездеходы передали бойцам 147 инженерно-саперного полка – они уже на передовой и служат нашим воинам», - рассказали в региональном отделении Народного фронта.