Общество 19.06.2026 в 11:32

Волонтеры ВСЖД провели более 350 мероприятий с начала года

Одно из ключевых направлений работы добровольцев остается сохранение экологии Байкала
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеры ВСЖД провели более 350 мероприятий с начала года
Фото: company.rzd.ru
С начала нынешнего года волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели в регионах присутствия магистрали свыше 350 социальных, экологических и просветительских мероприятий. Общее число участников акций превысило 3 тыс человек, в том числе более 400 «серебряных» волонтеров, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
Одним из направлений работы добровольцев остается сохранение уникальной природы Байкальского региона. Волонтеры регулярно проводят субботники по очистке лесных массивов, городских парков и прибрежной зоны озера Байкал.
 
В рамках международной акции «Сад памяти», которая состоялась в мае 2026 года, волонтеры магистрали высадили более 8 тыс саженцев разнообразных хвойных деревьев в Иркутском лесничестве. Кроме того, добровольцы магистрали проводят профориентационные занятия, уроки по безопасности на железной дороге и ряд различных мастер-классов для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
 
Напомним, что в добровольческом движении ВСЖД состоит более 5,5 тыс работников магистрали. В 2025 году они провели свыше 650 волонтерских мероприятий.
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