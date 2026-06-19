Волонтеры ВСЖД провели более 350 мероприятий с начала года

С начала нынешнего года волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели в регионах присутствия магистрали свыше 350 социальных, экологических и просветительских мероприятий. Общее число участников акций превысило 3 тыс человек, в том числе более 400 «серебряных» волонтеров, сообщили в пресс-службе магистрали.Одним из направлений работы добровольцев остается сохранение уникальной природы Байкальского региона. Волонтеры регулярно проводят субботники по очистке лесных массивов, городских парков и прибрежной зоны озера Байкал.В рамках международной акции «Сад памяти», которая состоялась в мае 2026 года, волонтеры магистрали высадили более 8 тыс саженцев разнообразных хвойных деревьев в Иркутском лесничестве. Кроме того, добровольцы магистрали проводят профориентационные занятия, уроки по безопасности на железной дороге и ряд различных мастер-классов для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.Напомним, что в добровольческом движении ВСЖД состоит более 5,5 тыс работников магистрали. В 2025 году они провели свыше 650 волонтерских мероприятий.