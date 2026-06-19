У студентов техникума строительства в Улан-Удэ забирают корпус

У студентов техникума строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ забирают двухэтажный учебный корпус № 2 на улице Терешковой. По их словам, здание до 1 сентября планируют передать Байкальскому колледжу недропользования.

Учащиеся с таким решением не согласны и намерены бороться за здание. Они утверждают, что даже ремонт там делали сами. В соцсетях появилось соответствующее видеообращение.

«Мы переживаем, что после передачи корпуса условия обучения ухудшатся, и студентам придется обучаться в две смены. Мы хотим получать качественное образование, осваивать профессию в современных мастерских и учиться в достойных условиях. Просим сохранить учебный корпус для студентов техникума строительства и городского хозяйства», - высказались студенты.

По словам ребят, в техникуме сейчас обучается 805 студентов.

Также гневный пост появился в паблике в ВК «Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03».

«Почему чью-то проблему должны решать за счет техникума? Пусть найдут здание, выкупят и отдадут колледжу. Наш техникум известен со дня основания как лицей 24, всю жизнь стоял на этом месте, в 2010 году объединился с лицеем 15, и стал техникумом. Выигрывал гранты на создание мастерских, делался ремонт кабинетов и здания. И теперь нужно все это отдать? При этом предлагают работать в другом корпусе в 2 смены, не учитывая те факты, что много студентов спортсменов, которые ходят на тренировки после занятий, кто-то с 1 курса подрабатывает, многим педагогам надо забирать детей из детских садов и т.п.», - написали горожане.