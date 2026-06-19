В лесу района Бурятии убрали многолетнюю свалку

Годами на территории Заиграевского лесничества копились твёрдые бытовые отходы, которые разрушали природу и являлись горючим материалом. Накануне Республиканское агентство лесного хозяйства заключило контракт с ИП на ликвидацию несанкционированной свалки, который вывез на полигон 400 кубометров мусора.

Для приёма работ на место выезжали главный лесничий и помощник прокурора. Работы выполнены в полном объёме.

- Призываем граждан не засорять лесной фонд. Мы видим, что жители выбрасывают пластик, бутылки и строительный мусор. Всё это угроза нашей тайге и всем её обитателям. Данный участок очистили, но важно не допускать подобного в будущем, - пояснила главный лесничий Заиграевского лесничества Ирина Ткачёва.

Фото: РАЛХ