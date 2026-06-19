В Улан-Удэ мошенники использовали аккаунт директора для обмана близких

В Улан-Удэ мошенники взломали аккаунт директора косметической компании и устроили от ее лица онлайн-голосование. Пострадала при этом ее знакомая, принявшая участие в этом лохотроне и невестка последней, которая перевела аферистам деньги. Подробностями очередной схемы мошенников поделились в полиции республики.

- 58-летняя местная жительница, занимающая должность директора точки выдачи косметики сообщила, что неизвестные получили доступ к её личному аккаунту в популярном мессенджере и устроили онлайн-голосование. Получив сообщение ее знакомая перешла по присланной ссылке и ввела секретный код, таким образом дав мошенникам доступ и к своему телефону, - сообщили в полиции.

Уже с телефона знакомой преступники организовали веерную рассылку всем контактам с просьбой занять 10 тысяч рублей. На уловку попалась невестка потерпевшей, которая, не заподозрив обмана, перевела деньги.

Фото: нейросеть