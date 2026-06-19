В Бурятии пьяный мотоциклист пытался удрать от гаишников и росгвардейцев

В Бурятии по одной из улиц Тарбагатая рассекал пьяный мотоциклист. За ним пришлось гнаться сотрудникам ГАИ и Росгвардии.

При виде правоохранителей нарушитель попытался скрыться. После непродолжительной погони мужчину задержали, когда он бросил мотоцикл и убегал.

Лихачом оказался 22-летний рецидивист – ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства и принятия правого решения.